«Горжусь своими родными»: Жительница Гдовского района рассказала о погибших на войне дедах – сержанте и партизане

17:11, 05 мая 2020, ПАИ

Жительница Гдовского района Татьяна Фирсова в социальной сети «ВКонтакте» в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказала о погибших в годы Великой Отечественной войны дедах.

«Мой дедушка – Федотов Фёдор Карпович,1905 года рождения, уроженец деревни Заклинье Полновского района Ленинградской области. Ушёл на фронт 23 июня 1941 года сержантом. Единственное письмо бабушка получила из Ленинграда. В августе 1941 года пропал без вести во время боёв на подступах к Ленинграду», – рассказала она.

Также Татьяна Фирсова рассказала о родном брате дедушки – Василии, 1910 года рождения. «Был партизаном. Схвачен полицаями в деревне Заклинье и доставлен в деревню Полна. Охранявший его полицай-односельчанин предложил устроить побег, но Василий Карпович отказался, сказав, что не может подвергать смертельной опасности свою семью и жителей родной деревни».

Василий Федотов погиб 14 января 1943 года. Захоронен в братской могиле в посёлке Ямм Гдовского района. «Горжусь своими родными! Вечная им светлая память и вечная слава!» – добавила Татьяна Фирсова.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны. В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».