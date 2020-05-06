Более 1 млн тестов на коронавирус провели в Москве

09:12, 06 мая 2020, ПАИ

В Москве число проведённых тестов на выявление коронавирусной инфекции превысило 1 млн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

«Мы продолжаем активно наращивать объёмы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведён уже один миллион таких исследований. Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов», - сказала она.

Анастасия Ракова также отметила, что за последнюю неделю в Москве в два раза увеличились масштабы тестирования на коронавирус. По её словам, число подтверждённых случае растёт, при этом число госпитализаций остаётся на прежнем уровне.

«Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжёлых последствий вируса у пациентов», - заключила заммэра.