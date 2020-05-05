Житель Псковской области обвиняется в краже 80 литров дизельного топлива
Житель Псковской области обвиняется в краже 80 литров дизельного топлива, сообщили Псковскому агентству информации в транспортной прокуратуре региона.
В начале марта сотрудник организации по ремонту подвижного состава слил около 80 литров дизельного топлива из бака локомотива, который находился на сервисном обслуживании. Канистры с похищенным дизельным топливом он отвёз в гараж в Дно. Мужчина планировал продать похищенное, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции.
Дизельное топливо изъято и возвращено собственнику.
Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 5 Псковской области для рассмотрения по существу.