Житель Псковской области обвиняется в краже 80 литров дизельного топлива

11:39, 06 мая 2020, ПАИ

Житель Псковской области обвиняется в краже 80 литров дизельного топлива, сообщили Псковскому агентству информации в транспортной прокуратуре региона.

В начале марта сотрудник организации по ремонту подвижного состава слил около 80 литров дизельного топлива из бака локомотива, который находился на сервисном обслуживании. Канистры с похищенным дизельным топливом он отвёз в гараж в Дно. Мужчина планировал продать похищенное, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Дизельное топливо изъято и возвращено собственнику.

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 5 Псковской области для рассмотрения по существу.