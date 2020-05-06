Волонтёры Псковской области могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Стартовал конкурсный отбор на всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Как сообщает Ресурсный центр развития добровольчества Псковской области, проекты-победители получат финансовую поддержку до полутора миллионов рублей.
Цель конкурса – создание условий для устойчивого развития добровольческих инициатив на территории Псковской области, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность.
В 2020 году поддержку оказывают по направлениям школьное, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения и «серебряное» добровольчество.
Заявки на участие можно выслать до 11 мая на электронный адрес ad.tikhonova@pskov.ru с пометкой «На Конкурс». Консультацию по составлению заявки можно получить по телефону +7(911) 893-63-22.⠀
Ознакомиться с конкурсной документацией можно в профильном разделе сайта Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области.