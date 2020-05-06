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Общество

Волонтёры Псковской области могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»

Получить финансовую помощь для развития своей идее можно на Всероссийском конкурсе региональных практик. Фото: Ресурсный центр развития добровольчества Псковской области.

Стартовал конкурсный отбор на всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Как сообщает Ресурсный центр развития добровольчества Псковской области, проекты-победители получат финансовую поддержку до полутора миллионов рублей.

Цель конкурса – создание условий для устойчивого развития добровольческих инициатив на территории Псковской области, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность.

В 2020 году поддержку оказывают по направлениям школьное, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения и «серебряное» добровольчество.

Заявки на участие можно выслать до 11 мая на электронный адрес ad.tikhonova@pskov.ru с пометкой «На Конкурс». Консультацию по составлению заявки можно получить по телефону +7(911) 893-63-22.⠀

Ознакомиться с конкурсной документацией можно в профильном разделе сайта Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области.

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