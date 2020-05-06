За кражу выручки из магазина псковичке грозит два года тюрьмы

13:03, 06 мая 2020, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет местная жительница, которая украла выручку из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

14 января текущего года 44-летняя женщина была принята на основании устного договора на должность продавца в магазин «Абсолют» по адресу улица Алтаева, дом 3. 31 января с 20:00 до 22:00 в состоянии алкогольного опьянения женщина взяла из ящика стола, расположенного в подсобном помещении, 7 тысяч 100 рублей. Позже псковичка скрылась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения.