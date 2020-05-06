Акция «Георгиевская ленточка» в Великих Луках проходит в новом формате

17:29, 06 мая 2020, ПАИ

6 мая в Великих Луках в новом формате стартовала акция «Георгиевская ленточка», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Георгиевские ленточки уже переданы руководству торговой сети Великолукского мясокомбината, сети магазинов «Хороший», а также аптечной сети МП «Фармация». Ленточки будут вручать покупателям на кассе. Партийцы призвали стать партнерами акции другие торговые сети и аптеки Великих Лук.

«Пандемия коронавирусной инфекции и введенные в регионе ограничительные меры, к сожалению, не позволяют провести эту акцию в традиционном формате, когда ленточки раздаются горожанам волонтерами на улицах, автобусных остановках, у торговых центров. Но это мероприятие не может быть отменено даже в нынешней непростой обстановке, ведь георгиевская ленточка – это символ Победы, это неотъемлемый атрибут главного праздника этого года. Поэтому был выбран новый формат, отвечающий требованиям введенных ограничительных мер и безопасности, как для организаторов, так и для участников», - отметил заместитель секретаря местного отделения партии Константин Максимов.

Часть георгиевских ленточек передана в городской отдел полиции для сотрудников, которые будут обеспечивать общественный порядок в Великих Луках в канун Дня Победы.