На деньги из резервного фонда губернатора Псковской области купят дом для многодетной семьи из Великих Лук

19:16, 06 мая 2020, ПАИ

Деньги на коттедж в Великих Луках для многодетной семьи будут перечислены в район. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель комитета социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

Дом общей площадью чуть больше 30 кв. метров, в котором жила семья, сгорел. После пожара семья поселилась в двухкомнатной квартире. В конце октября прошлого года по решению суда администрация Великолукского района должна была предоставить другое жильё многодетной семье.

Как пояснил глава Великолукского района Сергей Петров, в местном бюджете средств для покупки квартиры или дома не было, но обращение к губернатору помогло получить финансовую помощь. Около 4 миллионов рублей на коттедж для семьи с 11 детьми выделил из своего резервного фонда губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По нормативам семья должна была переехать в квартиру площадью 204 квадратных метра. Но поскольку в районе таких квартир нет, в районной администрации приняли решение подобрать дом. Подходящий коттедж нашли в черте города Великие Луки.

«Деньги из фонда будут перечислены и переведены в район», – отметила Ольга Евстигнеева.