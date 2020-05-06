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Общество

На деньги из резервного фонда губернатора Псковской области купят дом для многодетной семьи из Великих Лук

Деньги на покупку жилья для многодетной семьи выделил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. ФОТО: Дарья Хваткова.

Деньги на коттедж в Великих Луках для многодетной семьи будут перечислены в район. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель комитета социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

Дом общей площадью чуть больше 30 кв. метров, в котором жила семья, сгорел. После пожара семья поселилась в двухкомнатной квартире. В конце октября прошлого года по решению суда администрация Великолукского района должна была предоставить другое жильё многодетной семье. 

Как пояснил глава  Великолукского района Сергей Петров, в местном бюджете средств для покупки квартиры или дома не было, но обращение к губернатору помогло получить финансовую помощь. Около 4 миллионов рублей на коттедж для семьи с 11 детьми выделил из своего резервного фонда губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По нормативам семья должна была переехать в квартиру площадью 204 квадратных метра. Но поскольку в районе таких квартир нет, в районной администрации приняли решение подобрать дом. Подходящий коттедж нашли в черте города Великие Луки.

«Деньги из фонда будут перечислены и переведены в район», – отметила Ольга Евстигнеева.

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