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Политика

Трамп предложить лишить Пулитцеровской премии авторов за фейковые статьи о сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у лауреатов Пулитцеровской премии 2020 года нужно отобрать их награды, потому что они «не журналисты, а жулики», и что «все они были неправы». Об этом сообщает РБК со ссылкой на американское издание Трампа The Washington Times.

«Пулитцеровские премии должны быть возвращены, потому что вы знаете, что они были присуждены несправедливо. Пулитцеровский комитет или кто-либо другой, кто вручает призы, будут опозорены до той поры, пока они не заберут их обратно. Потому что они (журналисты) получили Пулитцеровские премии за то, что в итоге оказалось фейковыми новостями», — цитирует Дональда Трампа The Washington Times.

По мнению американского президента, те, кто удостоился Пулитцера в этом году, «не журналисты, а жулики», их нужно заставить вернуть премии обратно, потому что «все они были неправы». «Вы убедились в этом сегодня, после публикации новых документов. В них абсолютно очевидно, что не было никакого сговора с Россией», — заявил президент.

Как отмечает американское издание, под публикацией новых документов имеется в виду прекращение расследования уголовного дела в отношении бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Дело против Флинна было одним из основных доказательств при расследовании о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года, победу в которых одержал Дональд Трамп.

Лауреатов Пулитцеровской премии объявили в США 4 мая. Среди победителей были журналисты газеты The New York Times (NYT), но не было указано, за какие именно статьи журналисты получили премии. Однако на сайте газеты говорилось, что оргкомитет наградил NYT за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других стран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности выдвижения Вашингтоном финансовых претензий Пекину из-за распространения коронавируса.

 

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