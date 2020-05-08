98 заражённых коронавирусом человек умерли в России за сутки

10:36, 08 мая 2020, ПАИ

За сутки в России умерли 98 заражённых коронавирусом человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

За сутки в стране выявили 10 699 новых случаев заражения в 83 регионах. Из этого числа 48,9 % не имели клинических проявлений болезни. Количество выздоровевших достигло 2805 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 1723 человека, выздоровели 26 608.