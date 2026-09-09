В Псковской области обсудили меры безопасности и поддержку резервистов
На заседании штаба Единого национального центра в Псковской области под руководством Михаила Ведерникова обсудили вопросы безопасности региона, обеспечения устойчивой работы критически важных объектов и защиты граждан.
«Оперативная обстановка во многих регионах страны остаётся непростой. Угроза применения противником на территории области беспилотных воздушных судов сохраняется», – отметил Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
В числе ключевых тем заседания привлечение граждан к заключению контрактов на пребывание в мобилизационном резерве. Михаил Ведерников поблагодарил жителей региона, откликнувшихся на призыв и заключивших контракт с Минобороны для защиты объектов в Псковской области.
Для поддержки резервистов в регионе увеличены выплаты: теперь региональные выплаты за прохождение сборов составляют до 200 тысяч рублей. Вознаграждение за сбитый БПЛА установлено в размере 180 тысяч рублей на группу – по 20 тысяч на каждого резервиста.
Активное участие в организации защиты объектов и формировании мобильных огневых групп принимают предприятия региона. Для сотрудников, решивших поступить в такие подразделения, на многих предприятиях предусмотрены дополнительные разовые выплаты – до 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что более 47 тысяч звонков поступило в систему «112» в Псковской области в августе.
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