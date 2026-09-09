В Пскове презентовали мини-энциклопедию «10 великих битв 1941–1945 годов»

20:17, 09 сентября 2026, ПАИ

Презентация мини-энциклопедии «10 великих битв 1941–1945 годов» прошла в библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 9 сентября. Встреча была посвящена 85-летию начала Великой Отечественной войны и проводилась в рамках первого этапа героико-патриотической экспедиции Сергея Полонского «Никто не забыт, ничто не забыто», сообщили ПАИ организаторы.



Фото: Псковская библиотека имени В. Я. Курбатова



Фото: Псковская библиотека имени В. Я. Курбатова



Фото: Псковская библиотека имени В. Я. Курбатова



Фото: Псковская библиотека имени В. Я. Курбатова







Книгу представил её автор – историк, военврач, член творческого объединения «Отчизна» при Российском союзе ветеранов, вице-президент Ассоциации участников боевых действий Северо-Запада Российской Федерации, член Русского географического общества Сергей Полонский.

Как отметили организаторы, вместо сухой презентации получился живой разговор о жизни, о сыновнем долге и человеческом предназначении, о любви к писательству, об истории и географии.

Книга «10 великих битв 1941–1945 годов» написана в формате энциклопедии и максимально адаптирована для современных школьников. В ней мало текста, зато много наглядных материалов – карт, схем, таблиц, фотографий.. В книге рассказывается о десяти ключевых сражениях Великой Отечественной войны, которые переломили ход истории и приблизили Победу.

«Мы должны знать историю, чтобы избежать ошибок прошлого, – подчеркнул автор. – Я хочу, чтобы школьники помнили о неоценимом вкладе Советского Союза в Победу и в полной мере осознали: если бы не подвиг дедов и прадедов, нас бы не было на свете».

Сергей Полонский провёл интеллектуальный турнир зрителей и самым лучшим знатокам подарил свои книги. Пополнили издания и фонд библиотеки имени Курбатова.