Депутат Псковской гордумы Анна Дмитриева стала гостьей программы «Среда обитания». Главное
Депутат Псковской городской Думы по округу № 5 Анна Дмитриева стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
Главное из эфира:
- «Контрольные выезды с главой города – действенное мероприятие, потому что можно, что называется, руками указать на то, что нуждается во внимании, в решении каких-то проблем»;
- первым объектом во время выезда была школа № 23. Здесь речь шла о косметическом ремонте концертного зала, книгохранилища, костюмерной и о приобретении мебели для педагогов. По поручению главы Пскова будет составлена смета для дальнейшего выделения средств из бюджета города. Это перспектива следующего года;
- следующим во время контрольного выезда осмотрели сквер у Дома офицеров. Здесь недавно был отреставрирован сам памятник, в этом году сделали ступени. Также сквер участвовал в голосовании за проект «Формирование комфортной городской среды» и занял пятое место. «Финансирование получают первые четыре места, но Борис Андреевич сказал, что пятое место будет поддержано». В сквере планируется уложить дорожки, установить освещение, скамейки, оформить клумбу;
- в переулке Зобова глава города и депутат осмотрели ту часть, которая ещё нуждается в ремонте, а также 9, 11 и 13-й дома, где после ремонта прилегающей территории в дожди начало подтапливать подвалы. На встрече было озвучено техническое решение этой проблемы;
- принято решение об установке знаков, ограничивающих скоростной режим, и «лежачих полицейских» в переулке Зобова возле дома № 11: после ремонта дороги там водители стали ездить с превышением скорости. Также ограничения будут введены на улицах Войсковой и Нововойсковой. Установка дорожных знаков и искусственных неровностей планируется до конца года, осталось согласовать конкретные адреса, где появятся «лежачие полицейские»;
- во время посещения детского сада № 14 поднимались вопросы о косметическом ремонте помещений, в которых занимаются дети, а также об установке искусственной неровности на дороге около детсада;
- на кладбище Орлецы в ходе контрольного выезда решался вопрос об изменении графика вывоза мусора. Предлагается учесть те памятные даты в православном и светском календарях, когда люди наиболее активно посещают кладбища и приводят в порядок захоронения;
- «Я говорила и буду всё время подтверждать одно: чем активнее сами жители, тем быстрее и даже, я бы сказал, кардинальнее решаются эти вопросы»;
- «Очень хочу, чтобы была очередь на спил деревьев, на ремонт дворовых территорий, чтобы я могла говорить избирателям, что мы документы подали и стоим в очереди под номером таким-то»;
- «Некоторые вопросы удаётся решить в ручном режиме. Например, провалилась большая яма на асфальте. Я могу позвонить Алексею Константиновичу Саенко и попросить, чтобы засыпали. Это делается в тот же день»;
- «В Думе очень хороший коллектив. Мы можем позвонить друг другу, что-то подсказать. Мне, например, звонят коллеги, говорят: «У тебя там не скошено, ты обрати внимание»;
- ремонт ступенек у памятника в сквере возле Дома офицеров был главным наказом избирателей округа № 5, и он выполнен. «Это большое счастье»;
- в округе № 5 формируется костях активистов – сегодня это порядка 15 человек, которые постоянно на связи со своим депутатом. «Это люди не очень молодые люди, но тем не менее они очень активные, знающие»;
- на сегодняшний день в округе № 5 работает 14 ТОС, у них есть несколько реализованных проектов. «ТОС сейчас – это возможность реализовать свои мечты о комфортном проживании в своём доме, в своём дворе».
Депутат Псковской гордумы Анна Дмитриева стала гостьей программы «Среда обитания». Главное
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