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Общество

Великолучане просят отремонтировать переход через железнодорожные пути

Жители микрорайона Самары в Великих Луках обратились с просьбой отремонтировать пешеходный переход через железнодорожные пути. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото опубликовано газетой «Великолукская правда. Новости» в соцсети «ВКонтакте»

По словам автора опубликованного фото, объект стал крайне неудобным для передвижения. Ранее на переходе было ровные асфальтовое покрытие, сейчас же на нём уложены бетонные плиты разного размера, деревянный настил и пластиковое покрытие.

Из‑за этого сложно переходить через пути мамам с колясками и людям на инвалидных колясках, сообщает газета. При этом переход остаётся самым близким маршрутом к центру города — жители вынуждены им пользоваться.

Ранее сообщалось, что 30 новых деревьев высадят этой осенью в Великих Луках.

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