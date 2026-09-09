От детсада до гимназии: представители власти проинспектировали объекты в округе № 6 в Пскове

19:58, 09 сентября 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин вместе с главврачом детской областной больницы, депутатом Псковской городской Думы Евгением Васильевым и руководителем Совета директоров образовательных организаций Пскова Еленой Синёвой совершил рабочий выезд в округ № 6 сегодня, 9 сентября.

«Наша главная цель – оценить состояние ключевых социальных объектов и территорий, а также наметить планы их дальнейшего развития», – сообщил Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Первым пунктом выезда стал детский сад № 26 «Ласточка» на улице Петровской, 16. Участники выезда осмотрели дошкольное учреждение, обсудили перспективы ремонтных работ и варианты дооснащения. Борис Елкин дал поручение проработать вопрос финансирования замены старых окон на новые оконные блоки. Далее депутаты направились к гостинице «Рижская». Здесь уже завершено благоустройство сквера: обустроена пешеходная зона, отремонтирован фонтан, установлена детская площадка.

Участники выезда прошли по территории, оценили качество выполненных работ и удобство пространства для горожан. На улице Коммунальной, 18 обсуждалась возможность обустройства на территории детской и спортивной площадок – они будут востребованы жителями всех возрастов. Завершающим пунктом маршрута стала православная гимназия № 28 на улице Киселёва.

Особое внимание уделили вопросам пешеходной доступности для учеников после завершения всех ремонтных и подготовительных мероприятий: безопасность детей на пути в школу в приоритете.

«Дал поручение выделить миллион рублей на покупку поломоечной машины с местом для оператора и светотехническое оборудование для актового зала. Содержать в чистоте два больших спортивных зала и протяжённые коридоры очень трудоёмко – автоматизация этого процесса существенно облегчит работу персонала, а дополнительной поддержкой творческого потенциала учеников станет качественная оргтехника», – заявил Борис Елкин и поблагодарил за совместную работу Евгения Васильева и Ксению Синёву.

«Все поднятые вопросы взяты в работу, будем поэтапно их решать», – пообещал глава города.

Ранее сообщалось, что сквер у Дома офицеров в Пскове приведут в порядок. Здесь благоустроят дорожки и заменят скамейки, рассказала депутат Псковской городской Думы по округу № 5 Анна Дмитриева в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).