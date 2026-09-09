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Общество

VK создаст для участников Международного фестиваля молодёжи «Пространство мечты»

Гости Международного фестиваля молодёжи (МФМ-2026) смогут принять участие в активностях интерактивного пространства VK и присоединиться к образовательной, спортивной, детской и музыкальной программе. В «Медиапроектах Mail» запущен гид фестиваля «Город молодёжи мира», а в пространстве VK откроется молодёжная студия «ВЗУМЕ» – благодаря этим проектам о событиях и участниках МФМ-2026 узнают далеко за пределами фестиваля. VK выступает генеральным партнёром Международного фестиваля молодёжи – 2026, который пройдёт с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, сообщили ПАИ организаторы.

Изображение предоставили ПАИ организаторы

МФМ-2026 в цифровой экосистеме VK

«Медиапроекты Mail» запустили гид фестиваля «Город молодёжи мира» – в нём собраны эксклюзивные редакционные материалы о восьми направлениях: о науке, технологии, спорте, образовании, здоровье, финансах, стиле и новостях. В «Дзене» появился тематический канал с новостями, статьями, интервью и видео с МФМ-2026.

С 13 сентября в пространстве VK на МФМ-2026 откроется студия «ВЗУМЕ» – молодёжная медиаплощадка, где спикеры фестиваля, блогеры и звёздные гости обсудят карьеру, творчество, социальные проекты и личностное развитие. Среди гостей студии – генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, генеральный директор частного учреждения «Росатом международная сеть» Егор Квятковский, главный стратег «ВЭБ.РФ» Михаил Хомич, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, а также другие представители министерств и ведомств, бизнеса, деятели культуры, образования, науки и молодёжной политики.

Также примут участие известные комики, комедийные блогеры и участники юмористических шоу: Дмитрий Позов, Арсений Попов, Евгений Чебатков, Катя Тюрина, Лиза Ющук, Варвара Щербакова. Интервью будут выходить в плейлисте Новой школы медиа в «VK Видео».

Молодёжная редакция «ВЗУМЕ» также представит новости и обзоры событий, которые будут доступны в специальном разделе в «Новостях Mail».

Выставочная, спортивная и музыкальная программа

На фестивале VK развернёт «Пространство мечты» – технологическую среду, где участники МФМ-2026 смогут познакомиться с сервисами компании «ВКонтакте», MAX, «Дзен», «VK Видео», VK Education, VK Play, Mail и другими. В локациях МАХ можно будет создать цифрового маскота, оставить послание другим участникам фестиваля через чат-бот и принять участие в интерактиве «Исследуй мир с МАХ». Гостям также будут доступны уличная спортивная зона, магазин VK Store с брендированной продукцией и разработанной совместно с фестивалем коллекцией «Следуй за своей мечтой / Follow your dream», а также образовательные и детские активности.

На МФМ-2026 заработает зона «VK про спорт»: пять интерактивных станций и баскетбольная площадка 3 × 3. Гостей ждут турниры, мастер-классы и автограф-сессии со звёздными спортсменами и инфлюенсерами. Программа реализована совместно с Федерацией баскетбола Свердловской области и конкурсом-премией уличной культуры и спорта «КАРДО».

«VK Музыка» проведёт концерт на главной сцене фестиваля: выступит секретный гость – артист, чьи треки становятся главными хитами страны. Ведущими концерта станут известные комики и блогеры Евгений Чебатков и Екатерина Тюрина. В музыкальном блоке лейбла VK Records выступит «Станция метро Горьковская» из Нижнего Новгорода. На сцену выйдет саунд-продюсер RITN – участник музыкальной экспедиции Sound Camp, организованной лейблом. По итогам экспедиции выйдет релиз нескольких треков, документальный короткометражный фильм в «VK Видео» и вертикальные ролики в «VK Клипах».

Цифровой помощник фестиваля и онлайн-активности «ВКонтакте»

Для участников и волонтёров «ВКонтакте» – генеральный цифровой партнёр фестиваля – разработал мини-приложение МФМ-2026 с расписанием, картой, оповещениями, «Бюро находок» и групповым чатом. В сервисе также доступен квест «Другого Дела»: выполняя задания, участники смогут зарабатывать баллы и обменивать их на призы VK. Пользователи «ВКонтакте» смогут публиковать «Истории» в тематических шаблонах, снимать и выкладывать «VK Клипы» о поездке на фестиваль с хештегом #навстречуМФМ2026, а также присоединиться к вызову в «VK Шагах» и вместе с другими участниками фестиваля пройти 1 млн шагов.

Лекции, мастер-классы и воркшопы с экспертами VK

Образовательные лекции и мастер-классы VK будут посвящены теме новых медиа и современных языков коммуникации. Пройдут воркшоп по монетизациэи контента с помощью шопсов с директором по маркетингу VK AdBlogger Максимом Захаровым, сессия, посвящённая созданию универсального текста, с руководителем стратегических партнёрств «Дзена» Иваном Макаровым, дискуссия «От блогинга к бизнесу» с участием директора по контенту «VK Видео» Мити Лёвина, директора по маркетингу «ВКонтакте» Никиты Ничкалюка и комика Арсения Попова.

Завершит блок практическая встреча с ведущим менеджером продукта «VK Музыки» Олегом Лузиным на тему работы рекомендательной системы сервиса. Также пройдёт сессия «Цифровые платформы как новая среда распространения российского культурного кода» с директором по стратегическому партнёрству VK Дмитрием Уваровым.

«Международный фестиваль молодёжи задуман как открытое пространство для живого общения и обмена идеями между молодёжью из разных стран. С помощью сервисов VK участникам будет проще находить единомышленников, объединяться в группы по интересам и поддерживать связь в дни фестиваля и после его завершения», – отметил директор по стратегическому партнёрству VK Дмитрий Уваров.

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