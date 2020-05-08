Александр Котов: Сейчас невозможно думать о политических очках

11:42, 08 мая 2020, ПАИ

Во время пандемии для «Единой России» в приоритете оказалась помощь медикам и нуждающимся гражданам, политические дела партии отошли на второй план. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов во время эфира ПАИ-live 8 мая.

«Сейчас невозможно думать о политических очках. Мы сейчас думаем о том, как использовать все возможности, чтобы оказать посильную помощь тем, кто наиболее остро в ней нуждается», - отметил спикер регионального парламента.

Члены партии стараются оказать помощь медикам, а также многодетным, малоимущим семьям – в ближайшее время партия закупит компьютеры. Александр Котов напомнил, что «Единая Россия» проводит и волонтёрскую работу: помогает врачам, раздает продуктовые наборы.