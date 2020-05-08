В районах Псковской области в преддверии 75-летия Великой Победы проходят праздничные акции

15:42, 08 мая 2020, ПАИ

В районах Псковской области в преддверии 75-летия Великой Победы проходят праздничные акции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В Великих Луках единороссы благоустроили территорию Дома ветеранов. Актив Великолукского местного отделения партии присоединился к всероссийской акции «Палисадник Победы». На территории Дома ветеранов на улице Щорса партийцы установили девять клумб и высадили в них живые цветы. Участие в данной акции приняли сотрудники исполкома местного отделения партии, секретари первичных отделений и активные члены городской партийной организации.

В Доме ветеранов проживают участник Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина Иван Михайлович Александров, а также труженики тыла Валентина Сергеевна Гулина, Нина Ивановна Матюхина, Майя Алексеевна Пархоменко и несовершеннолетние узники Вера Павловна Венцлаускис, Елена Федоровна Иванова, Геннадий Петрович Михайлов и Валентина Ефимовна Ульяненок.

В целях безопасности для здоровья проживающих в Доме ветеранов партийцы во время мероприятия использовали все необходимые средства индивидуальной защиты, а также соблюдали социальную дистанцию.

«Новые клумбы с цветами украсили территорию Дома ветеранов и будут радовать глаз его жителей. Это знак внимания, уважения и огромной благодарности ветеранам за их боевые подвиги и ратный труд в послевоенные годы», - сообщила депутат Великолукской городской Думы, секретарь первичного отделения партии №122 Татьяна Ефимова.

В Дновском районе в рамках акции «Палисадник Победы» у дома участника Великой Отечественной войны Михаила Осадчего, проживающего в деревне Скугры, «Волонтеры Победы» депутат Собрания депутатов Дновского района 6-го созыва Александр Патрикеев и и. о. секретаря местного отделения партии Ксения Чилигина посадили саженцы декоративных кустарников. Также ветерану передали поздравительную открытку, которую сделали учащиеся 4-го класса Дновской гимназии.

В Новоржевском районе депутаты районного Собрания, активисты местного отделения партии также приняли участие в акции «Палисадник Победы». Они привели в порядок цветочные клумбы возле ГБУСО «Новоржевский Дом-интернат для престарелых и инвалидов». В этом учреждении проживает ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Андреевна Ливерова. В рамках еще одной акции «Цветы Победы» председатель Собрания депутатов Новоржевского района Александр Кузнецов и секретарь местного отделения партии Любовь Трифонова от имени ветеранов возложили цветы к Мемориалу погибшим воинам в г. Новоржеве.

В Печорах в рамках акции «Цветы Победы», от имени ветерана Великой Отечественной войны Панина Ивана Дмитриевича, в память о советских воинах-освободителях были возложены цветы у мемориала «Стела».

В Пыталово состоялось возложение цветов от имени всех ветеранов и участников войны в память погибших отцов и сыновей, кто не вернулся с войны домой и кто умер от ран в мирное время, к памятнику Героя Советского Союза Н. И. Юнкерова и памятнику воинов, погибших при освобождении Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков, в сквере им. 30-летия освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков. «По просьбе участника Великой Отечественной войны Михайлова Ивана Андреевича возложены цветы к памятнику погибших воинов за брата Василия, который погиб в первых боях недалеко от родных мест, и воинов, кто не вернулся с войны домой», - рассказала исполнительный секретарь местного исполкома партии Вера Сивая.

В Кунье депутат, секретарь местного отделения партии Олег Савельев и глава Куньинского района Олег Лебедев от имени ветеранов возложили венки и цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны на территории братского воинского захоронения.

В Пушкиногорском районе партийцы приняли участие в акции «Цветы Победы». От ветеранов и участников Великой Отечественной войны поступили просьбы в период самоизоляции 8-9 мая возложить цветы к воинским захоронениям района в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. От их имени были возложены цветы к центральному монументу на Центральном воинском захоронении в Пушкинских Горах, к памятнику бывших малолетних узников на Центральном воинском захоронении и на воинском захоронении Чертова Гора.

«9 Мая - праздник значимый для всех жителей нашей страны. Все люди внесли огромнейший вклад в Великую Победу. Мы будем всегда помнить их подвиг и мужество. В этот юбилейный год не все могут отдать дать уважения и признательности погибшим в годы войны, не все могут возложить цветы на могилы погибших в ту страшную годину. Пушкиногорское местное отделение «Единой России» и волонтеры откликнулись на просьбы ветеранов и возложили цветы на воинские захоронения. Мы будем помнить всегда подвиг и мужество погибших в годы Великой Отечественной войны, помогать тем людям, которые прошли годы войны и остались в живых и живут в настоящее время», - отметил секретарь местного отделения партии Александр Баранов.

В Красногородском районе на территории Пограничной волости проведено благоустройство памятных мест. В акции принимали участие представители администрации волости, волонтёры, активисты местного отделения Союза женщин России, члены партии «Единая Россия». В урочище Старый Двор, где шли кровопролитные бои за освобождение волости от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года, в честь павших бойцов был установлен Камень Славы и памятник погибшему воину Якову Рославцеву. Была приведена в порядок прилегающая территория, покрашены скамейки. После этого участники акции возложили к мемориалам венки и зажгли свечи Памяти.