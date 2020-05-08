Диспетчерскую псковской скорой помощи оснастили новым оборудованием

16:32, 08 мая 2020, ПАИ

Губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову показали, как на новом оборудовании работают диспетчеры скорой помощи. Глава региона посетил станцию скорой помощи в Пскове, чтобы проверить исполнение своих указов.

«В программе журналы вызовов, мы видим все вызовы, которые поступают за сутки», - рассказали губернатору, отметив, что можно отслеживать фактическое нахождение машин скорой помощи, а также расстояние до машины.

Участие в поездке принимала также председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, которая интересовалась, может ли программа выбирать, какой машине ближе подъезжать.

«Да, программа предлагает, но можно и корректировать», - ответил диспетчер скорой помощи, добавив, что связь с машиной поддерживается при помощи рации, система ГЛОНАСС также позволяет общаться.

17 апреля губернатор уже посещал станцию скорой помощи. Тогда он поручил обеспечить станцию скорой месячным запасом защитных средств и повысить зарплату сотрудникам.