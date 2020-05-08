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Общество

Книжный онлайн-марафон в честь 75-летия Победы прошёл в Пскове

В Пскове в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся онлайн-марафон «Читаем «Двух капитанов» вместе». Мероприятие проходило с 27 апреля. В его рамках участники записывали видеоролики с чтением отрывка из романа «Два капитана» Вениамина Каверина и отправляли их организаторам, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина.

В рамках онлайн-марафона отрывки из книги прочитали десятки людей из Псковской, Тульской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. «Они переживали снова и снова дни блокады Ленинграда с Катей Татариновой, воздушные бои и ранение с Саней Григорьевым. Книжный марафон показал, что роман Вениамина Каверина «Два капитана» и сейчас объединяет людей разных поколений», – отметили организаторы.

80 лет назад в свет вышло первое книжное издание романа «Два капитана». Поэтому было решено выбрать в этом году именно эту книгу для прочтения в рамках онлайн-марафона.

В библиотеке есть одно из таких изданий, которое принадлежало военному лётчику Михаилу Гаврилову. Он перед вылетом в свой последний бой положил книгу в карман. Спустя 68 лет поисковики подняли самолёт с останками лётчика из болот Новгородской области. В кармане лётчика была обнаружена та самая книга. Её передали в Псковскую областную библиотеку для детей и юношества имени В. А. Каверина. 

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