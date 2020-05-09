ПАИ и «Псковская правда» приняли участие в онлайн-марафоне телеканала «78» в честь Дня Победы

13:23, 09 мая 2020, ПАИ

Телеканал «78» в своём онлайн-марафоне показал, как празднуют 75-летие Победы в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель директора Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин в прямом эфире рассказал о 75-летней традиции эстафеты газеты «Псковская правда». В этот раз эстафета, к которой присоединились губернатор Михаил Ведерников и сотни жителей региона, прошла в онлайн-формате.

Александр Машкарин рассказал, что в 2020 году эстафета «Псковской правды» посвящена Знамени Победы, которое 150-я Идрицкая стрелковая дивизия водрузила над Рейхстагом в Берлине.

В прямом эфире заместитель директора медиахолдинга рассказал и о подарке общественников: на стене одного из многоквартирных домов в Пскове появился мурал, посвящённый Идрице и Знамени Победы.

Также зрители телеканала «78» узнали об акции, в которой примут участие жители Псковской области: вечером 9 мая все вместе на балконах, у окон своих домов они споют песни военных лет.