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19 человек погибли на военно-морских учениях в Иране

В Иране не менее 19 человек погибли, 15 пострадали во время инцидента на военных учениях в Оманском заливе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу армии страны.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в корабль могла попасть ракета, которую выпустили свои же военные. По одной из версий, иранский эсминец якобы открыл огонь случайно, по другой - инцидент произошел из-за несоблюдения дистанции от цели.

В пресс-службе армии эти догадки не подтверждают. Как пишет РИА Новости, в иранских ВМС это по-прежнему называют инцидентом, не приводя подробностей.

Местный телеканал обнародовал видеоролик, на котором запечатлен пострадавший корабль со снесенной надстройкой на палубе.

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