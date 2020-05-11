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Общество

Права многодетной семьи восстановила прокуратура в Пустошкинском районе

В Пустошкинском районе по требованию прокурора обеспечили транспортную доступность земельного участка, выделенного многодетной семье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Российским семьям с тремя и более детьми государство выделяет бесплатный земельный участок. При этом законодательство предполагает создание необходимой инфраструктуры на этих земельных участках. Таким образом, к территории необходимо обеспечить проезд.

Прокурорская проверка показала, что к земельному участку, предоставленному многодетной семье в Пустошкинском районе, отсутствует съезд с федеральной трассы. По требованию прокурора администрация муниципалитета оборудовала съезд к участку, тем самым обеспечив его транспортную доступность.

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