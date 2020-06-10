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Политика

Валентина Понизовская: Поправки к Конституции нужны людям

Поправки к Конституции нужны людям, уверена глава Красногородского района Валентина Понизовская. Об этом она заявила в эфире ПАИ-live 10 июня.

«Поправки, которые вынесены на голосование, - это всё для нас, для людей. Они защищают людей, гарантируют МРОТ, прожиточный минимум. Если говорить о сохранении природного богатства и территориальной целостности, то, может, эти поправки как раз нам помогут. Я пойду и проголосую «за», - отметила Понизовская.

Голосование по поправкам, напомним, состоится 1 июля, в среду. Этот день в России объявлен выходным.

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