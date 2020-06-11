В Псковской области уровень ограничений соответствует эпидемической обстановке

18:01, 10 июня 2020, ПАИ

Уровень ограничений в Псковской области соответствует эпидемической обстановке. Об этом Псковскому агентству информации сообщил помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области Кристина Никандрова.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил рейтинг регионов по степени разрешения на возобновление деятельности предприятий. При составлении рейтинга для каждого региона сопоставлялись два параметра: уровень заболеваемости коронавирусом и уровень открытости бизнеса.

При расчёте уровня открытости бизнеса учитывался статус ограничений по 18 направлениям. В частности, туда вошли парикмахерские, салоны красоты, бытовые услуги, частное образование, частная медицина, торговые центры и др.

Псковская область попала в список регионов, в которых уровень режима ограничений для бизнеса соответствует эпидемиологической ситуации. Всего таких регионов 55.

Среди опережающих регионов со смелой стратегией, которые активно снимают ограничения с бизнеса (их 12), оказались Ленинградская область и Республика Карелия.

Рейтинг был составлен по состоянию на 7 июня.