Более 320 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
321 тыс. человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 13,8 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 329 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 502 436 человек, выздоровело – 261 150, умерло – 6532. В Псковской области зарегистрировано 1535 случаев заражения коронавирусом, 527 человек выздоровело, 12 – умерло.