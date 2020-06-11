0
16:43
«Чёрные» лесорубы, 5 миллиардов и разбитые дороги: Интервью с Валентиной Понизовской
16:16
Лагерь «Звёздный» в Псковской области больше не будет обсерватором
16:08
О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live
16:00
На 40% снизилась уличная преступность в Псковской области
15:31
В 473 случаях заражения COVID в Псковской области неизвестен источник
15:21
Ведерников: Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе
15:05
Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

1,9 миллиона рублей выиграла Псковская область на реализацию нацполитики

Фото: Александр Сидоренко.

Грантовую поддержку в размере 1,9 миллиона рублей получит Псковская область на реализацию государственной национальной политики. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, Псковская область вошла в число победителей федерального конкурса проектов по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.

Средства направят на субсидирование социально ориентированных НКО, которые способствуют развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Часть гранта будет распределена на организацию ежегодных мероприятий: Международного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на Кургане Дружбы в Себежском районе и Международного этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи».

Кроме того, средства пойдут на субсидирование медиапроектов региональных СМИ, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Лагерь «Звёздный» в Псковской области больше не будет обсерватором
11 июня 2020
Лагерь «Звёздный» в Псковской области больше не будет обсерватором
О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live
11 июня 2020
О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live
На 40% снизилась уличная преступность в Псковской области
11 июня 2020
На 40% снизилась уличная преступность в Псковской области
В 473 случаях заражения COVID в Псковской области неизвестен источник
11 июня 2020
В 473 случаях заражения COVID в Псковской области неизвестен источник
Ведерников: Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе
11 июня 2020
Ведерников: Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе
Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
11 июня 2020
Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
ПАИ покажет заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 в прямом эфире
11 июня 2020
ПАИ покажет заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 в прямом эфире
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом
11 июня 2020
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом

Идет загрузка...