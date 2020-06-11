1,9 миллиона рублей выиграла Псковская область на реализацию нацполитики

15:07, 11 июня 2020, ПАИ

Грантовую поддержку в размере 1,9 миллиона рублей получит Псковская область на реализацию государственной национальной политики. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, Псковская область вошла в число победителей федерального конкурса проектов по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.

Средства направят на субсидирование социально ориентированных НКО, которые способствуют развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Часть гранта будет распределена на организацию ежегодных мероприятий: Международного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на Кургане Дружбы в Себежском районе и Международного этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи».

Кроме того, средства пойдут на субсидирование медиапроектов региональных СМИ, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений.