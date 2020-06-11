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Граждане России и Белоруссии пробираются через границу в обход карантинных постов

Граждане России и Белоруссии пробираются через границу в обход карантинных постов в Псковской области, сообщил на заседании оперштаба 11 июня начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В апреле таких нарушений было 46, в мае - уже 219, за 10 дней июня - 159. «Обстановка на границе вызывает серьёзную озабоченность», - заявил Андрей Парамонов.

Кроме того, в мае-июне в два раза выросло число попыток незаконного перемещения через границу товаров. «Удалось пресечь 22 попытки незаконного перемещения товаров на сумму 11 млн рублей», - доложил Андрей Парамонов.
 

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