Граждане России и Белоруссии пробираются через границу в обход карантинных постов

16:00, 11 июня 2020, ПАИ

Граждане России и Белоруссии пробираются через границу в обход карантинных постов в Псковской области, сообщил на заседании оперштаба 11 июня начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В апреле таких нарушений было 46, в мае - уже 219, за 10 дней июня - 159. «Обстановка на границе вызывает серьёзную озабоченность», - заявил Андрей Парамонов.

Кроме того, в мае-июне в два раза выросло число попыток незаконного перемещения через границу товаров. «Удалось пресечь 22 попытки незаконного перемещения товаров на сумму 11 млн рублей», - доложил Андрей Парамонов.

