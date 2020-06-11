Великолукская пенсионерка лишилась сбережений из-за действий телефонного мошенника
65-летняя пенсионерка из Великих Лук лишилась сбережений из-за действий телефонного мошенника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
10 июня женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом приостановления несанкционированной транзакции денежных средств он завладел принадлежащими пенсионерке деньгами в сумме 65 тысяч рублей.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела, добавили в ведомстве.