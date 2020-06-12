В Псковской области медикам COVID-центров хотят поднять настроение картинами и музыкой

15:02, 12 июня 2020, ПАИ

В Псковской области в рамках акции «Союз художников и женщины России – поддержим врачей искусством» медикам COVID-центров в Пскове и Великих Луках планируется передать картины, написанные местными художниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова.

По её словам, псковские художники уже нарисовали 32 картины. Вручить их медикам, борющимся с коронавирусом, планируется в канун Дня медработника, 18 или 19 июня. «Мы хотим во дворе Псковской городской больницы расставить картины и, соблюдая дистанцию и меры безопасности, на расстоянии друг от друга провести акт дарения медикам», – отметила Наталья Никифорова и добавила, что из 32 картин пять планируется передать COVID-центру в Великих Луках.

Она также сообщила, что участники акции в это непростое время хотят поднять настроение врачам не только картинами, но и музыкой. «Мы хотим привезти граммофон, включить для врачей музыку. Играют же во дворах оркестры в других городах. Очень хочется поднять настроение медикам, пусть люди немного улыбнутся», – отметила Наталья Никифорова и уточнила, что сейчас идёт согласование даты, чтобы осуществить задуманное.