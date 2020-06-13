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Общество

В рамках акции «Лапы дружбы» псковичи могут помочь животным

Помочь животным псковичи могут в рамках акции «Лапы дружбы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации «Доброволец Псковской области».

В период с 5 по 18 июня в рамках акции «Лапы дружбы», которая проводится в ходе работы Всероссийского общественного корпуса «Волонтёры Конституции», любой желающий может помочь животным.

В условиях самоизоляции животные, находящиеся в приютах, оказались в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований и невозможности получения волонтёрской помощи.

В рамках акции в магазинах организованы точки сбора по следующим адресам:

Магазин «Светофор» на улице Леона Поземского, 111 к1, зоомагазин «Дружок» на Рижском проспекте, 46 и проектный офис «Команда 2018» на улице Некрасова, 19.

Желающие помочь могут оставить корм, игрушки или аксессуары для животных. Помощь будет оказана зоозащитной организации «ШАНС».

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