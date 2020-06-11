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Политика

Жириновский призывает установить зарплатный стандарт в России

Фото: Дарья Хваткова.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает установить в России зарплатный стандарт. По мнению парламентария, средняя зарплата по стране должна составить 70 тысяч рублей, минимальная – 30 тысяч рублей. Об этом Владимир Жириновский написал в своём telegram-канале.

«Минимальная зарплата – 30 тысяч рублей в месяц. Это 1 тысяча рублей в день. Средняя зарплата по стране – 70 тысяч рублей. Это значит, что среднее управленческое звено, инженеры, высококвалифицированные специалисты получают 150-200 тысяч рублей», – объяснил Жириновский.

Верхним пределом доходов лидер ЛДПР считает 500 тысяч рублей. «Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех – 700 тысяч рублей, депутаты – не более 500 тысяч», – сообщает политик.

Кроме того, Владимир Жириновский просит ввести единый налог на сверхприбыль. «Например, чистый доход госкорпорации – 10 млрд рублей. 7 из них идут в доход государства. Вся сверхприбыль – на поддержку медицины и образования, чтобы они были полностью бесплатными, чтобы все учились и переучивались столько, сколько им потребуется, и все были здоровы», – отмечает парламентарий.

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