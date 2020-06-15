Прокуратура добилась организации уличного освещения в деревне Замостечье Псковского района

09:12, 15 июня 2020, ПАИ

В деревне Замостечье Псковского района прокуратура добилась организации уличного освещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В деревне Замостечье не было надлежащего освещения на улицах, что причиняло неудобство гражданам в тёмное время суток. В связи с этим прокурор района направил в суд административное исковое заявление к администрации сельского поселения «Ершовская волость» с требованием организовать благоустройство улиц в деревне путём обеспечения уличного освещения в соответствии с установленными требованиями закона.

Требования прокурора были удовлетворены судом. В настоящее время нарушения были устранены, администрация организовали уличное освещение населённого пункта.