Пскович погиб в ДТП в Себежском районе
Смертельное ДТП произошло 12 июня в Себежском районе на 9 километре автодороги «Идрица - Сутоки», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Водитель автомобиля Kia Ceed, 28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся.
По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомобиля Kia Ceed получил травмы различной степени тяжести; пассажир - 54-летний мужчина, погиб.
Обстоятельства произошедшего выясняются.