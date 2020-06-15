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Пскович погиб в ДТП в Себежском районе

Смертельное ДТП произошло  12 июня в Себежском районе на 9 километре автодороги «Идрица - Сутоки», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Водитель автомобиля Kia Ceed, 28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомобиля Kia Ceed получил травмы различной степени тяжести; пассажир - 54-летний мужчина, погиб.

Обстоятельства произошедшего выясняются. ​

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