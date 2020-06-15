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Штраф заплатит сержант из Пскова за сломанную челюсть приятеля

Штраф в 10 тысяч рублей получил сержант-контрактник из части 32515 в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону.

Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Предварительным следствием и судом установлено, что 1 июня 2019 года возле дома № 11 по улице Лесной в Пскове в ходе конфликта сержант нанёс удар кулаком в челюсть своему приятелю. Мужчина получил двухсторонний перелом нижней челюсти.

Псковский гарнизонный военный суд признал сержанта виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил судебный штраф.

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