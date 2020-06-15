Два человека пострадали в результате ДТП в Великих Луках

10:50, 15 июня 2020, ПАИ

13 июня в 13:10 на перекрестке улиц Дьяконова и улицы Проектная города Великие Луки водитель автомобиля Renault Logan, 75-летняя женщина, не уступила дорогу автомобилю Kia Sportage под управлением 30-летнего мужчины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя пострадали и получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего выясняются