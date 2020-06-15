0
11:27
ВИДЕО: Водитель в Пскове протаранил металлическое ограждение
10:50
Два человека пострадали в результате ДТП в Великих Луках
09:51
Публикуем видео с места ДТП в деревне Тямша
23:36
Иномарка протаранила ограждение и вылетела на зелёную зону на улице Шестака
22:47
Два человека пострадали при лобовом столкновении BMW и Volkswagen в Псковском районе
22:01
Три человека пострадали в ДТП около деревни Тямша
16:09
Перевернувшийся в автомобиле 9 раз пскович не пострадал
Еще новости
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в Великих Луках

13 июня в 13:10 на перекрестке улиц Дьяконова и улицы Проектная города Великие Луки водитель автомобиля  Renault Logan, 75-летняя женщина, не уступила дорогу автомобилю  Kia Sportage под управлением 30-летнего мужчины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя пострадали и получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего выясняются

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

ВИДЕО: Водитель в Пскове протаранил металлическое ограждение
15 июня 2020
ВИДЕО: Водитель в Пскове протаранил металлическое ограждение
Два человека пострадали в результате ДТП в Великих Луках
15 июня 2020
Два человека пострадали в результате ДТП в Великих Луках
Публикуем видео с места ДТП в деревне Тямша
15 июня 2020
Публикуем видео с места ДТП в деревне Тямша
Иномарка протаранила ограждение и вылетела на зелёную зону на улице Шестака
14 июня 2020
Иномарка протаранила ограждение и вылетела на зелёную зону на улице Шестака
Два человека пострадали при лобовом столкновении BMW и Volkswagen в Псковском районе
14 июня 2020
Два человека пострадали при лобовом столкновении BMW и Volkswagen в Псковском районе
Три человека пострадали в ДТП около деревни Тямша
14 июня 2020
Три человека пострадали в ДТП около деревни Тямша
Перевернувшийся в автомобиле 9 раз пскович не пострадал
14 июня 2020
Перевернувшийся в автомобиле 9 раз пскович не пострадал
ФОТОФАКТ: Две воронки в небе образовались перед ураганом в Бежаницком районе
14 июня 2020
ФОТОФАКТ: Две воронки в небе образовались перед ураганом в Бежаницком районе

Идет загрузка...