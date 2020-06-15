Антинаркотическая операция «Мак-2020» стартовала в Псковской области

11:12, 15 июня 2020, ПАИ

В Псковской области стартовала антинаркотическая операция «Мак-2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

На территории региона с 15 июня по 31 октября 2020 года проводится операция «Мак-2020», направленная на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений.

За незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений предусмотрено наказание от штрафов до лишения свободы. Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих огородах, а затем приходят его собирать.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений Вы можете сообщить по «телефону доверия» - (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области (8112) 66-16-49, телефону дежурной части управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области (8112) 59-37-00.