Наталья Юшко возглавила ОЭЗ «Моглино»

15:22, 15 июня 2020, ПАИ

Исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» назначена Наталья Юшко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе особой экономической зоны.

Наталья Юшко окончила «Институт Бизнеса, психологии и управления» по направлению «Экономика и управление», а также магистратуру Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова по направлению «Менеджмент».

Во время обучения стажировалась в Китайской Академии государственного управления по направлениям «Развитие свободных экономических зон» и «Один пояс — один путь». Также окончила дипломную программу «Менеджмент» в Eastern Institute of Technology (Окленд, Новая Зеландия).

Наталья Юшко 13 лет руководила в стратегическом управлении A&M и 3 PL логистики. Имеет квалификацию государственного администрирования в сфере внедрения и реализации инструментов инвестиционного развития на уровне субъектов РФ. Активный участник союзов и ассоциаций российской и зарубежной институциональной среды, член Союза независимых экспертов и интерим-менеджеров России, Института развития государственно-частного партнерства, а также член благотворительных организаций CAB.

«Юшко Наталья Александровна благодарит лидера региона Михаила Юрьевича Ведерникова за оказанное ей доверие, а также выражает свою признательность непосредственному куратору Нинель Александровне Салагаевой за ее неоценимый вклад в развитие ОЭЗ», – отметили в пресс-службе.