0
18:11
В школах Псковской области приступили к вручению аттестатов выпускникам
17:45
ФОТОФАКТ: Отдыхающие завалили мусором берег Долгого озера в Плюсском районе
17:31
О позитивных псковичах, образцово-показательной пропаганде и черепе Пушкина - в интервью журналиста Георгия Зотова
16:02
Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка – Ведерников
15:51
Псковская областная библиотека запустила сетевую акцию «В лето – с книгой»
15:22
Наталья Юшко возглавила ОЭЗ «Моглино»
15:12
Губернатор Псковской области потребовал объяснительную по нацпроекту «Образование»
Еще новости
Общество

В исправительных колониях Псковской области готовятся к проведению голосования по поправкам в Конституцию

К проведению голосования по поправкам в Конституцию готовятся в исправительных колониях Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Голосовать смогут лица, находящиеся в день проведения голосования в следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, а также лица, в отношении которых избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещений для голосования, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций.

Была создана рабочая группа по подготовке и проведению общероссийского голосования, разработан и утверждён план основных организационно-практических мероприятий.

По состоянию на 15 июня, в двух следственных изоляторах Псковской области – Псков и Великие Луки избирательным правом обладают около 300 человек, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН своим избирательным правом могут воспользоваться около 40 граждан, в отношении которых в качестве меры пресечения выбран домашний арест и запрет определенных действий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Для голосования по Конституции Псковской области понадобится 500 тысяч масок и 18 тонн антисептика В исправительных колониях Псковской области готовятся к проведению голосования по поправкам в Конституцию Юрий Шматов: Поправки к Конституции отражают жизнь государства Реготделения партий призывают псковичей принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию Псковские справедливороссы: Мы поддерживаем изменения в Конституцию Псковское региональное отделение ЛДПР поддержит поправки в Конституцию Наталья Плявинская назвала наиболее важные поправки к Конституции 300 псковских волонтёров участвуют в кампании по голосованию по поправкам в Конституцию Владимир Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В школах Псковской области приступили к вручению аттестатов выпускникам
15 июня 2020
В школах Псковской области приступили к вручению аттестатов выпускникам
ФОТОФАКТ: Отдыхающие завалили мусором берег Долгого озера в Плюсском районе
15 июня 2020
ФОТОФАКТ: Отдыхающие завалили мусором берег Долгого озера в Плюсском районе
Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка – Ведерников
15 июня 2020
Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка – Ведерников
Псковская областная библиотека запустила сетевую акцию «В лето – с книгой»
15 июня 2020
Псковская областная библиотека запустила сетевую акцию «В лето – с книгой»
Наталья Юшко возглавила ОЭЗ «Моглино»
15 июня 2020
Наталья Юшко возглавила ОЭЗ «Моглино»
Губернатор Псковской области потребовал объяснительную по нацпроекту «Образование»
15 июня 2020
Губернатор Псковской области потребовал объяснительную по нацпроекту «Образование»
Арбитражный суд Псковской области отказал прокуратуре по иску о детсаде на Карла Маркса
15 июня 2020
Арбитражный суд Псковской области отказал прокуратуре по иску о детсаде на Карла Маркса
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
15 июня 2020
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию

Идет загрузка...