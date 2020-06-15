В исправительных колониях Псковской области готовятся к проведению голосования по поправкам в Конституцию

16:49, 15 июня 2020, ПАИ

К проведению голосования по поправкам в Конституцию готовятся в исправительных колониях Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Голосовать смогут лица, находящиеся в день проведения голосования в следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, а также лица, в отношении которых избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещений для голосования, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций.

Была создана рабочая группа по подготовке и проведению общероссийского голосования, разработан и утверждён план основных организационно-практических мероприятий.

По состоянию на 15 июня, в двух следственных изоляторах Псковской области – Псков и Великие Луки избирательным правом обладают около 300 человек, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН своим избирательным правом могут воспользоваться около 40 граждан, в отношении которых в качестве меры пресечения выбран домашний арест и запрет определенных действий.