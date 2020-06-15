Медицинские маски и перчатки раздали пассажирам автобусов в Пскове

17:33, 15 июня 2020, ПАИ

В Пскове пассажирам автобусов раздали медицинские маски и перчатки. Акция была организована местным отделением «Единой России», сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Волонтерский центр «Единой России» продолжает проведение мероприятий, нацеленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в местах скопления людей. Активисты волонтерского центра провели акцию по раздаче средств индивидуальной защиты в автобусах и на автобусных остановках города Пскова.

В рамках акции на остановке «Летний сад» маски и перчатки волонтёры предлагали людям, ожидающим автобусы. Также средства индивидуальной защиты раздавались и в автобусах городских маршрутов. Вместе с этим раздавали специальные буклеты о правилах профилактики коронавируса в общественном транспорте.

«Сейчас очень многие люди пренебрегают средствами защиты от коронавирусной инфекции, хотя обстановка в городе еще оставляет желать лучшего. Мы пытаемся своими силами помочь изменить ситуацию в лучшую сторону и показать людям, как важно сейчас работать сообща и ответственно подходить к ситуации», - отметил активист волонтерского центра партии Павел Косенков.

Волонтёры раздали пассажирам автобусов 500 масок и столько же пар перчаток. Пассажиры поблагодарили за поддержку, многие отмечали, что маски в общественном транспорте стараются надевать, а перчатки не всегда имеются при себе.

Акция по раздаче средств индивидуальной защиты в автобусах проводится не в первый раз и будет продолжена.