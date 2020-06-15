Павел Крашенинников: На голосовании по поправкам в Конституцию не возникнет проблем с безопасностью и явкой граждан

07:27, 16 июня 2020, ПАИ

На голосовании по поправкам в Конституцию России не возникнет проблем ни с безопасностью из-за коронавируса, ни с явкой граждан. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава комитета по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

По его словам, Центризбирком вместе с Роспотребназдором контролирует ситуацию с коронавирусом. Разработаны специальные рекомендации по проведению голосования, закупаются маски, средства дезинфекции, готовится тестирование не только членов избирательных комиссий, волонтёров, но и всех, кто задействован в этом процессе.

Павел Крашенинников подчеркнул, что делается всё, чтобы для граждан РФ отдать свой голос было бы безопасней, чем посетить культурное мероприятие или сходить в магазин. «Можно сказать, что все возможные меры предосторожности предприняты», – отметил Павел Крашенинников. Он добавил, что верит в то, что граждане не испугаются коронавируса и реализуют свое избирательное право.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.