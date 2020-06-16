МЧС предупреждает псковичей о грозах и порывистом ветре 16 июня

10:08, 16 июня 2020, ПАИ

16 июня в Псковской области ожидаются грозы и порывистый ветер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В период с 12:00 до 15:00 16 июня на территории региона ожидаются грозы, местами пройдут ливни. Порывы ветра 15-20 метров в секунду. Днём температура воздуха поднимется до +25…+30 градусов.

Местных жителей призывают быть внимательными и осторожными.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», с мобильного «112».