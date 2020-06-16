Анатолий Мультах: Поправки в Конституцию — нужные и своевременные

11:33, 16 июня 2020, ПАИ

«Поправки нужные и своевременные», - считает секретарь региональной общественной палаты Анатолий Мультах. Об этом он заявил в комментарии газете «Псковская правда».

По мнению Анатолия Мультаха, с поправками все «только выиграют»: «Мы, как народ и государство, с ними только выиграем. Я читал не только поправки, но и комментарии к ним. Мне все понравилось, все импонирует. Это мое личное мнение. Я это говорю как гражданин, а не как председатель региональной Общественной палаты».

Анатолий Мультах также напомнил, что в поддержку изменений высказалась и Общественная палата России.