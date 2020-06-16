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Общество

Ремонт виадука в Пскове начнется в 2021 году

В Пскове ремонт виадука на объездной дороге начнется в 2021 году. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 16 июня с мониторингом ремонта дорог в Пскове.

По словам Бориса Елкина, необходимо увеличивать субсидию в бюджет Пскова и потом уже просить больше денег под ремонтируемый объект.

Он также рассказал, что новая проезжая часть на объездной дороге уже уложена, осталось нанести дорожную разметку.

 

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