Ремонт виадука в Пскове начнется в 2021 году

12:00, 16 июня 2020, ПАИ

В Пскове ремонт виадука на объездной дороге начнется в 2021 году. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 16 июня с мониторингом ремонта дорог в Пскове.

По словам Бориса Елкина, необходимо увеличивать субсидию в бюджет Пскова и потом уже просить больше денег под ремонтируемый объект.

Он также рассказал, что новая проезжая часть на объездной дороге уже уложена, осталось нанести дорожную разметку.