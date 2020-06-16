Штраф в 550 тысяч рублей заплатил гражданин Белоруссии за попытку подкупить псковского пограничника

12:05, 16 июня 2020, ПАИ

В Псковской области привлечены к уголовной ответственности гражданин сопредельного государства и его пособница – гражданка России за дачу взятки сотруднику регионального Пограничного управления ФСБ России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2019 года сотрудники Управления задержали 48-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые пытались подкупить пограничника, чтобы беспрепятственно переместить через государственную границу из Белоруссии в Россию санкционную продукцию.

За значительное денежное вознаграждение иностранец рассчитывал поставлять на территорию России овощи без надлежащих документов и в обход установленных правил. Сотрудник Пограничного управления деньги не взял, и доложил руководству о происшествии.

Факт передачи денег зафиксировали оперативные службы. За дачу взятки должностному лицу через посредника мужчина привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 291 УК РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей. Женщина, которая выступила посредником в противоправной деятельности приговорена по ч. 2 ст. 291 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 1 год. Приговоры вступили в законную силу.