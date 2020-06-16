Новогодние праздники в 2021 году в России предложили сократить

12:32, 16 июня 2020, ПАИ

В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году. С такой инициативой выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов, пишет РИА Новости.

«Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», - отмечается в документе.

Соответствующий законопроект Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд. Парламентарий отметил, что с конца марта многих сотрудников перевели на неполный рабочий день или на другой свободный график, однако работодатели должны были по-прежнему выплачивать им зарплату, даже при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении.

Режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, поэтому руководитель не может отказать сотрудникам в очередном оплачиваемом отпуске.

По словам сенатора, в 2020 году россияне должны были работать всего 247 дней, а отдыхать 118. Но из-за коронавируса и с учётом 1 июля и дня проведения Парада в честь 75-летия Победы 24 июня выходных будет 12-, а дополнительных нерабочих дней – 27.

«Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%», — отметил Кутепов.