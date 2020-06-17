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Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье

Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания

«С 1993 года изменилось многое: и наше государство, и ситуация в мире. В связи с этим назрела необходимость во внесении серьёзных поправок в Конституцию Российской Федерации», – считает депутат Псковского областного Собрания депутатов, директор великолукской школы № 12 Елена Даньшова, пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Для себя Елена Даньшова особо выделяет два блока изменений, вносимых в основной закон страны: первый – патриотический, второй – социальный.

«Статья 67-я серьезно дополнена и теперь ставит во главу угла историческую память, патриотизм, защиту Отечества, важность сохранения памяти предков, государственное единство Российской Федерации и защиту исторической правды. Эти моменты сейчас как никогда актуальны и необходимы. Поэтому очень важно, чтобы они были закреплены в основном законе страны», – поделилась своим мнением парламентарий.

По мнению Елены Даньшовой, немаловажными являются и поправки, которые определяют детей важнейшим приоритетом государственной политики страны. «Государство определяет приоритет именно семейного воспитания. Здесь мы говорим об исконно русских традициях семейного воспитания, каждому ребенку необходима крепкая семья, а государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье», – отмечает она.

Как депутат, Елена Даньшова особое внимание обращает и на поправки в Конституцию, которые затрагивают социальную сферу. «Важно то, что государство не умаляет значение здравоохранения и координирует вопросы оказания качественной и доступной медицинской помощи населению», – поясняет парламентарий.

Отдельно Елена Даньшова акцентирует внимание на изменениях, касающихся защиты трудовых прав россиян.

«Принципиальное значение имеют поправки, которые предусматривают государственную защиту трудовых прав граждан. Согласно предлагаемым изменениям каждому работающему жителю страны гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума. Раньше это положение было только на уровне федеральных законов, теперь предлагается его закрепить в Конституции страны», – заключила Елена Даньшова.

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