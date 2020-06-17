0
16:01
Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России
10:42
Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье
14:37
Бассейн «Электрон» продолжит работать в Пскове
11:33
Анатолий Мультах: Поправки в Конституцию — нужные и своевременные
15:41
Юрий Шматов: Поправки к Конституции отражают жизнь государства
15:30
Михаил Ведерников вошел в первую десятку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
14:35
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
Еще новости
Политика

Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России

«Семья и дети – гарантия будущего России. В России немыслима ситуация, когда вместо святых слов «мама» и «папа» в семье будут говорить «партнёр № 1» и «партнёр № 2», - считает руководитель фракции «Единая Россия» в Пустошкинском районном Собрании депутатов, председатель штаба по поправкам к Конституции от партии «Единая Россия» Дмитрий Бугряков. Об этом пишет районная газета «Вперёд».  

«В жизни не каждого поколения представляется возможность всей нации, всему народу высказать свою позицию по основным изменениям в Конституцию. В этом и состоит уникальность нынешнего голосования – события, которое касается тех, кто связывает свою жизнь с Россией, с Россией в полном смысле этого слова», - сказала Бугряков.

Он подчеркнул, что тема защиты прав соотечественников за рубежом актуальна для России: «Своих не бросаем».

«Чиновникам и депутатам необходимо запретить двойное гражданство и зарубежную недвижимость. Личная неприкосновенность судей не означает иммунитет в случае нарушений ими закона. Снятие ограничений для действующего президента на участие в будущих выборах: Конституция и президент оставляют право выбора за народом», - резюмировал Дмитрий Бугряков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России В Псковской области начали работу пункты приёма заявлений для голосования по поправкам к Конституции Глава Новосокольнического района: Голосование по поправкам в Конституцию касается каждого из нас Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье О фейках в преддверии голосования по поправкам в Конституцию рассказал Анатолий Мультах Измерять температуру будут псковичам на участках для голосования 1 июля Более двух тысяч общественных наблюдателей будут следить в Псковской области за голосованием по поправкам в Конституцию Псковский аграрий: Без сильной президентской власти Россия не могла бы существовать Центр общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию заработает в Пскове 25 июня Анатолий Мультах: В Псковской области для голосования по поправкам в Конституцию принимаются беспрецедентные меры безопасности
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России
17 июня 2020
Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России
Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье
17 июня 2020
Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье 1
Бассейн «Электрон» продолжит работать в Пскове
16 июня 2020
Бассейн «Электрон» продолжит работать в Пскове
16 июня 2020
Анатолий Мультах: Поправки в Конституцию — нужные и своевременные
Юрий Шматов: Поправки к Конституции отражают жизнь государства
15 июня 2020
Юрий Шматов: Поправки к Конституции отражают жизнь государства
Михаил Ведерников вошел в первую десятку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
15 июня 2020
Михаил Ведерников вошел в первую десятку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
15 июня 2020
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом
11 июня 2020
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом 1

Идет загрузка...