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Общество

Псковичи могут принять участие в квесте «Этот город самый лучший»

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает жителей и гостей Пскова стать участниками квеста «Этот город самый лучший». Принять участие в мероприятии можно с 21 июля по 10 августа, сообщили ПАИ организаторы.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

«23 июля жители Пскова празднуют День города. Специально к этому событию региональный центр по сохранению исторической памяти библиотеки имени Курбатова и Туристский информационный центр Псковской области подготовили для вас увлекательное приключение. Погрузитесь в путешествие по историческим уголкам Пскова, откройте для себя его тайны и достопримечательности, сделайте яркие фотографии и проведите время с пользой и удовольствием!» – отметили организаторы.

В квесте могут принимать участие семьи, состоящие из взрослых (совершеннолетних) и детей любого возраста. Участие является бесплатным и не требует предварительной регистрации. Для участия в квесте необходимо создать семейную команду и придумать её название. Допускается использование слогана и / или девиза команды, пройти или проехать маршрут по указанным точкам, сделать необычные фотографии в указанных локациях, ответить на вопросы. Затем требуется разместить фотографии и пост с ответами на вопросы в социальной сети «ВКонтакте» в личном или групповом профиле с интересным необычным слоганом. Страница участника должна быть открытой. Подробнее – по ссылке.

Предусмотрены маршруты по знаковым точкам города: Псковский кремль, парк Куопио, Гремячая башня, Михайловская башня, Петровская башня, Покровская башня, храм Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома, памятник Савве Ямщикову, усадьба Н. А. Беклешова, памятник солдату Первой мировой войны, памятный знак псковичам-флотоводцам. Стартовать можно из любой точки маршрута.

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