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Общество

Московские рейсы 21 июля из аэропорта Пскова пока ещё есть в расписании

Московские рейсы 21 июля из аэропорта Пскова пока ещё есть в расписании, следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Фото из телеграм-канала «Аэропорт – Псков»

По плану утренний самолёт из Москвы должен приземлиться в 9:25, вечерний – в 20:25. Вылет из Пскова утреннего самолёта по расписанию назначен на 10:25 и 21:25.

Добавим, что все сегодняшний рейсы из псковского аэропорта были отменены в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах страны. Уточнить статус рейса можно на сайте псковского аэропорта или по телефону кол-центра: (8 8112) 33-13-08.

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