Московские рейсы 21 июля из аэропорта Пскова пока ещё есть в расписании

21:28, 20 июля 2025, ПАИ

Московские рейсы 21 июля из аэропорта Пскова пока ещё есть в расписании, следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

По плану утренний самолёт из Москвы должен приземлиться в 9:25, вечерний – в 20:25. Вылет из Пскова утреннего самолёта по расписанию назначен на 10:25 и 21:25.

Добавим, что все сегодняшний рейсы из псковского аэропорта были отменены в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах страны. Уточнить статус рейса можно на сайте псковского аэропорта или по телефону кол-центра: (8 8112) 33-13-08.