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Общество

«Центр Вселенной» обнаружен в Куньинском районе, сообщил губернатор Псковской области

«Центр Вселенной» обнаружен в Куньинском районе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«А вы знали, что центр Вселенной находится не где-то, а в Псковской области? Жители Куньи уверены, что эта локация принадлежит именно их посёлку, – отметил глава региона. – В нашем новом выпуске видеопутешествия – о богатой истории Куньинской земли, о том, как рождался гимн посёлка, кто из известных людей связан с этими краями, и, конечно, о том, чем округ живёт сегодня, чем готов встречать и удивлять гостей».

«Уверен, после просмотра многим обязательно захочется побывать в этих прекрасных местах и узнать ещё больше об истории Псковской области», – добавил Михаил Ведерников.

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